Entwarnung bei Werder: Drobný wieder fit

Jaroslav Drobny ist gegen Berlin wohl einsatzbereit

Trainer Alexander Nouri von Bundesligist Werder Bremen kann am Samstag (18:30 Uhr) bei Hertha BSC wohl mit Torhüter Jaroslav Drobný planen.

Das sieht doch schon wieder ganz gut aus, Drobo! 😊 #Werder pic.twitter.com/xsCXYCX6DR — SV Werder Bremen (@werderbremen) 8. Dezember 2016

Der 37-Jährige hatte zuletzt mit Wadenproblemen pausiert, am Donnerstag stand der Tscheche allerdings wieder auf dem Trainingsplatz. Die Verletzung hatte Drobný am vergangenen Samstag gegen den FC Ingolstadt (2:1) schon früh im Spiel erlitten, aber trotzdem durchgespielt.

In dieser Saison kam der Tscheche bislang in sechs Spielen zum Einsatz und kassierte dabei zwölf Gegentore. Sein Konkurrent Felix Wiedwald fing in sieben Spielen 20 Gegentore.