Aubameyang: "Niemand kann mich ändern"

Pierre-Emerick Aubameyang lässt sich in mehrerer Hinsicht nicht stoppen

Als Spiderman, Batman oder mit dem gewohnt spektakulären Salto feiert Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang seine Tore und auch abseits des Platzes sorgt Afrikas Fußballer des Jahres regelmäßig mit schrillen Outfits für Furore. Nicht zufällig wie der 27-Jährige nun in einem Interview zugab.

"Ich hoffe, dass sie sagen werden, ich sei der verrückteste Fußballer aller Zeiten", so Aubameyang im Interview mit "CNN" auf die Frage, wie er den Fans am Ende seiner Karriere in Erinnerung bleiben wolle. Nach einer kurzen Pause ergänzte der Goalgetter: "Und der Schnellste".

DO you remember ?!!!! Batman returns #batmanrules #derbysieger #aubameyang #PEA17 #bvb @gonzocastro27 muchas gracias hombre uno mas 🙏🏽 😆😜#assist A photo posted by Aubameyang (@aubameyang97) on Nov 8, 2015 at 11:26am PST

"So bin ich einfach. Wenn ich fühle, dass ich etwas gerne mal machen würde, mache ich es einfach". Und weiter: "Wenn ich etwas wie die Batman-Maske machen will, mache ich es zum Beispiel einfach. So war ich immer und niemand kann mich ändern", erläuterte der Dortmund-Star weiter.

Seine enorme Geschwindigkeit sei zudem ein grundlegender Schlüssel für seinen Erfolg. "Wann immer ich in ein Eins-gegen-Eins-Duell mit einem Verteidiger gehe, weiß ich, dass ich ihn schlagen kann", so Auba, der zudem hervorhebt, dass sich sein Spiel mit der Zeit deutlich weiterentwickelt habe. Früher habe er nur von seiner Schnelligkeit gelebt, heute nutze er seinen Kopf, um seinen Speed noch besser einzusetzen. "Heute mixe ich Geschwindigkeit mit Präzision, darum werde ich besser."