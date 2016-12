"Höchste Priorität": Griezmann im Bayern-Fokus?

Antoine Griezmann soll beim FC Bayern höchste Priorität haben

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Antoine Griezmann - So lauten die Namen der Kicker, die in diesem Jahr noch im Rennen um den begehrten Weltfußballer-Titel mitmischen. Am Ende wird die Auszeichnung - wie schon in den vergangenen acht Jahren - natürlich an CR7 oder Messi gehen und Griezmann bleibt wohl lediglich die Ehre, die jährlich wechselnde Statistenrolle einzunehmen. Die Qualitäten des Franzosen sind aber dennoch unbestritten, was auch dem FC Bayern nicht entgangen ist.

Wie das französische Portal "le10sport" ausdrücklich exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, hat eine Verpflichtung Griezmanns "höchste Priorität" beim deutschen Rekordmeister. Einen Angriff auf die Dienste des Torjägers von Atlético Madrid werden die Bayern demnach allerdings erst in der nächsten Sommertransferperiode starten.

Einen nicht ganz kleinen Haken dürfte die Sache allerdings haben. Griezmann steht bei Atlético noch bis zum Sommer 2021 unter Vertrag, zählt zu den absoluten Leistungsträgern der Colchoneros, steigerte seinen Marktwert mit dem Gewinn der Torjägerkanone der EURO 2016 nochmal um ein gutes Stück und wird daher wohl alles andere als ein Schnäppchen. Angeblich verfügt der Kontrakt des 25-Jährigen über eine Ausstiegsklausel von satten 75 Millionen Euro.

Geht Simeone, geht auch Griezmann?

Untermauert wird das lose Gerücht von "le10sport" hingegen mit der Behauptung, dass Griezmann-Mentor und Atleti-Coach Diego Simeone (Griezmann: "Ihm verdanke ich mein heutiges Niveau") den Hauptstädtern bald den Rücken kehren wird, um die Zügel bei seinem Ex-Klub Inter zu übernehmen. Griezmann soll dann ebenfalls mit einem Abschied liebäugeln. Aussagen des Angreifers klingen zudem eher wie ein kurzzeitiges Bekenntnis und geben auf jeden Fall genügend Spielraum für Spekulationen:

"Ich bin gerade erst Vater geworden, also wäre ein Umzug in meinen Augen nicht ideal. Am Ende wird man sehen, ob ich etwas anderes machen will. Momentan bin ich gut in Form und will mit Atlético noch einige Titel holen", erklärte Griezmann kürzlich gegenüber "Sky".