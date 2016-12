Fan-Award: Hu!, Teddies oder Gedenk-Gesang

Isländer begeisterten bei der EM in Frankreich

Die Fans der isländischen Nationalmannschaft sind für den neu eingeführten Fan-Award des Weltverbands FIFA nominiert worden. Neben den Island-Fans, die mit ihrem Jubel-Ritual inklusive "Hu!"-Rufen bei der EM in Frankreich begeistert haben, stehen auch die Anhänger von ADO Den Haag sowie Borussia Dortmund/FC Liverpool zur Wahl des herausragendsten Fan-Moments des Jahres.

Die drei Nominierten wurden von einer Gruppe ehemaliger Stars wie Gabriel Batistuta oder Zvonimir Boban bestimmt. Fans können nun auf der FIFA-Homepage den Sieger bestimmen, der am 9. Jänner bei der FIFA-Award-Zeremonie bekanntgegeben wird.

Die Anhänger von ADO Den Haag haben im De-Kuip-Stadion von Feyenoord Rotterdem von den oberen Tribünen Plüschtiere auf die unteren Ränge geworfen, um so ein Krankenhaus in Rotterdam zu unterstützen. Die Fans von Dortmund und Liverpool haben einen Tag vor dem 27. Jahrestag der Katastrophe von Hillsborough gemeinsam die Liverpool-Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.

apa