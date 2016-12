Slomka bringt sich in Wolfsburg ins Gespräch

Mirko Slomka könnte sich den Trainer-Job in Wolfsburg vorstellen

Der ehemalige Bundesligatrainer Mirko Slomka kann sich ein Engagement als Coach beim derzeit kriselnden VfL Wolfsburg durchaus vorstellen.

"Ich habe schon das eine oder andere Mal mit Wolfsburg Gespräche geführt vor einiger Zeit. Das ist nicht abwegig, weil ich ja Niedersachse bin und mein Herz natürlich auch ein bisschen für Niedersachsen schlägt", sagte Slomka im Interview bei "Sky Sport News HD": "Ich halte die Mannschaft grundsätzlich für stark genug, um auch eine viel bessere Platzierung zu erhalten. Ich bin aber in keiner Weise in irgendwelche Gespräche involviert. Grundsätzlich ist es eine Mannschaft mit einem riesigen Potenzial."

Auch unter dem Eindruck des jüngsten Rückschlags beim 0:5 der Wolfsburger beim Rekordmeister Bayern München hält Slomka eine Trennung von Trainer Valérien Ismaël für möglich. "Auf der Trainerposition kann natürlich immer viel passieren. Die Bilanz von Valerien Ismael ist nicht so stark, dass man unbedingt an ihm festhalten muss. Aber es ist natürlich auch schwierig, in den letzten Spielen vor der Winterpause noch etwas zu bewegen. Meistens ist es der bessere Weg, in der Winterpause einen Schnitt zu machen und dann mit der Vorbereitung einem neuen Trainer die Chance zu geben", sagte Slomka.

Slomka kritisiert Draxler-Entscheidung

Ismaëls Entscheidung, Julian Draxler aus dem Aufgebot für das Bayern-Gastspiel zu streichen, kritisierte der 49-Jährige: "Ich finde einfach, Draxler ist ein sensationell guter Spieler. Und es hilft keinem, wenn er nun zu Hause bleibt und man diese Qualität einfach weglässt."

Seine persönliche Zukunft sieht Slomka kurzfristig wieder auf der Trainerbank. "Ich glaube, dass sich vor der Winterpause oder spätestens in der Winterpause schon einiges tun wird. Dann hoffe ich, dass eine Möglichkeit kommt, dass ich mein Wissen und meine Erfahrung einbringen kann in einen richtig guten Klub", so der Coach.