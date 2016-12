HSV holt Bruchhagen - Beiersdorfer-Aus fix

Heribert Bruchhagen wird Vorstandschef beim Hamburger SV

Bruchhagen für Beiersdorfer! Der Führungswechsel beim wankenden Bundesliga-Dino Hamburger SV ist offenbar vollzogen. Wie die "Bild"-Zeitung und der "kicker" am Sonntagabend übereinstimmend berichteten, kommt Heribert Bruchhagen als Geschäftsführer zurück zum HSV, wo er von 1992 bis 1995 bereits als Manager tätig war. Damit wird der 68-Jährige Nachfolger des glücklosen Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer.

Der HSV wollte sich zu der Personalie nicht äußern. Pressesprecher Till Müller teilte dem "Sport-Informations-Dienst" am Abend auf Anfrage mit, dass der Klub dazu keinen Kommentar abgeben werde.

Der vorzeitige Abschied von Beiersdorfer, der seit Juli 2014 im Amt war und noch einen Vertrag bis 2018 hat, waberte schon seit längerem durch die Hamburger Luft. Die Doppelbelastung als Klubchef und Sportdirektor hatte den 53-Jährigen sichtlich überfordert. Den vorherigen Sportdirektor Peter Knäbel entließ Beiersdorfer am 9. Mai dieses Jahres, seitdem hatte er beide Funktionen inne.

Bruchhagen übernimmt noch vor Weihnachten

Bruchhagen war zuletzt beim Pay-TV-Sender "Sky" als Experte für die Bundesliga tätig. Seinen Vertrag bei "Sky" hat der 68-Jährige dem Vernehmen nach gekündigt.

Zuvor war Bruchhagen 13 Jahre lang Manager bei Eintracht Frankfurt. Er soll sein neues Amt beim HSV noch vor Weihnachten antreten. Als erstes soll ein neuer Sportdirektor verpflichtet werden, als ein Kandidat wird der Ex-Schalker Horst Heldt genannt.

Heribert Bruchhagen kommt in einer Phase, in der sich der Hamburger SV sportlich nach einem katastrophalen Saisonstart gerade etwas konsolidiert. Seit vier Spielen sind die Hanseaten ungeschlagen, zuletzt gab es Siege in Darmstadt (2:0) und daheim gegen Augsburg (1:0). Damit rückte der HSV zumindest wieder auf den Relegationsplatz vor. Dies ist vor allem ein Verdienst des neuen Trainers Markus Gisdol.

Beiersdorfer hatte bis zuletzt immer wieder erklärt, er werde um seinen Job kämpfen. Er werde sich weiter voll und ganz seinen Aufgaben als Klubchef und Sportdirektor widmen, kaum öffentliche Auftritte und repräsentative Aufgaben wahrnehmen - bis auf die Mitgliederversammlung am 8. Januar.

Er sei mit sich im Reinen. "Ich kann in den Spiegel schauen und sagen, dass ich bislang immer und auch weiterhin alles nur im Sinne des HSV machen werde. Das ist mein Klub, meine Liebe. Dafür stelle ich mich hintenan und fokussiere mich auf das Wesentliche", sagte er. Und: "Ich weiß, was ich kann."

Verhandlungen mit Hochstätter platzten

Dies war dem Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Karl Gernandt aber offensichtlich nicht genug. Der Vertraute des mächtigen HSV-Geldgebers Klaus-Michael Kühne hatte erst Mitte November auf die Verpflichtung eines neuen Sportchefs gedrängt.

Auf die Frage, ob es sich der HSV leisten könne, ohne einen neuen Kaderplaner in die anstehende Transferperiode zu gehen, hatte Gernandt erklärt: "Nein. Die Sanduhr hat deutlich weniger Körner oben als unten. Wir sind uns der Dringlichkeit bewusst."

Doch den Worten folgten keine Taten Beiersdorfers. Es platzten Verhandlungen mit aussichtsreichen Kandidaten wie Christian Hochstätter (Bochum). Der Dino wurde teilweise sogar zum Gespött.

Beiersdorfer indes folgte weiter stur seinem Credo, es gebe "kein Vakuum". Er wolle auch selber für Verstärkungen in der am 1. Januar beginnenden Transferperiode sorgen: "Ich habe das 14 Jahre lang gemacht, auf allen Kontinenten verhandelt und hunderte Spieler und Millionen bewegt. Und das nicht nur schlecht."