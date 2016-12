Ballon d'Or geleakt: Ronaldo Weltfußballer?

Cristiano Ronaldo gewann den Ballon d'Or bereits dreimal

Wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe des Ballon-d'Or-Gewinners ist das Ergebnis der Wahl offenbar geleakt worden. Auf twitter kursieren Bilder der Titelseite des morgen erscheinenden Magazins "France Football", das den Preis für den besten Fußballer der Welt vergibt. Darauf zu sehen: Cristiano Ronaldo!

La une du France Football de demain. Le podium du Ballon d'Or est :

1-C.Ronaldo

2-L.Messi

3-Griezmann

👍👍👍 pic.twitter.com/CGFB5ZU2C0 — Mehdi Madridistas (@Mehdi9478) 12. Dezember 2016

Auf dem Foto posiert der amtierende Europameister in Jubelpose mit dem goldenen Ball. Den zweiten Platz soll Ronaldos größter Konkurrent Lionel Messi vor dem Franzosen Antoine Griezmann belegen. Offiziell wird das Ergebnis am Montag ab 20 Uhr bekanntgegeben. Es wäre Ronaldos vierter Goldener Ball nach seinen Triumphen 2008, 2013 und 2014. Amtierender Titelträger war Lionel Messi.

Das französische Magazin vergibt seit 1956 den Ballon d'Or an den besten Fußballer der Welt. Von 2010 bis 2015 kooperierte das Blatt mit der FIFA und vergab in Regie mit dem Weltverband den offiziellen Titel des Weltfußballers. Die Partnerschaft wurde in diesem Jahr aufgelöst, weswegen der Ballon d'Or nicht mehr als offizielle Weltfußballerwahl gilt. Diese Auszeichnung vergibt die FIFA selbst am 9. Januar.