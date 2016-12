Weihnachtsmann Balotelli lässt Nizza jubeln

Mario Balotelli sorgte für Jubel in Nizza

Mario Balotelli hat in der französischen Ligue 1 am Sonntag mit zwei Treffern fast im Alleingang für einen 2:1-Heimsieg gegen Dijon gesorgt. Sein Verein OGC Nice konnte somit die Tabellenführung weiter ausbauen. Niederlagen von AS Monaco und Paris Saint-Germain sei Dank.

Der italienische Angreifer traf im ersten Durchgang per Foulelfmeter (32.) zum 1:0. Nur fünf Minuten später wurde allerdings auch dem Gast aus Dijon ein Strafstoß zugesprochen, den Júlio Tavares verwandeln konnte (35.). In Durchgang zwei setzte Balotelli mit einem Linksschuss nach Vorarbeit von Arnaud Souquet einen drauf (50.) und sorgte für strahlende Gesichter an der Côte D'Azur. Dijon-Akteur Cédric Varrault wurde in einer turbulenten Schlussphase noch mit Rot des Platzes verwiesen (88.).

Lucien Favre, Trainer der Südfranzosen, zeigte sich nach dem Spiel glücklich: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir ein schwieriges Spiel gewinnen konnten." Wylan Cyprien sprach sogar von einem "wichtigen Erfolg für die Moral".

Seit fünf Spielen ist die Elf von Lucien Favre nunmehr ungeschlagen und konnte die Tabellenführung durch die 1:2-Niederlage von Meister Paris Saint-Germain in Guingamp und dem 3:1-Erfolg von Olympique Lyon im Spitzenspiel bei AS Monaco auf vier Punkte vergrößern.

Monaco verliert, Marseille gewinnt

Im Duell des Tabellenzweiten aus Monaco gegen den Tabellenvierten aus Lyon hatten die Gäste jederzeit das Zepter in der Hand. Rachid Ghezzal (29.) brachte Lyon in Front, ehe Mathieu Valbuena (65.) auf 2:0 erhöhen konnte. Den Anschlusstreffer von Tiemoué Bakayoko (70.) konterte Goalgetter Alexandre Lacazette nur wenige Minuten vor Schluss (87.).

Très grosse performance de la #teamOL qui s'impose (3-1), avec la manière, sur le terrain de Monaco !! 💪🏽🔴🔵#ASMOL pic.twitter.com/ng0Kbz1KZe — Olympique Lyonnais (@OL) 18. Dezember 2016

Im dritten Spiel des Abends setzte sich Olympique Marseille mit 2:0 gegen Lille OSC durch und kletterte auf den sechsten Rang in der Tabelle. Bafétimbi Gomis (56.) und Florian Thauvin (60.) sorgten per Doppelschlag für die drei Punkte.

