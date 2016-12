Kiel bindet Sturmtalent Sen

Utku Sen unterschreibt langfristig in Kiel

Holstein Kiel hat sein Sturmtalent Utku Sen langfristig an sich gebunden. Der 18-Jährige unterschrieb bei den Schleswig-Holsteinern seinen ersten Zweijahres-Vertrag als Profi bis zum 30. Juni 2019.

KSV-Sportchef Ralf Becker schwärmt von dem Mann aus dem eigenen Nachwuchs: "Utku hat nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht und eine tolle Entwicklung genommen. Er ist ein Beispiel für die hervorragende Nachwuchsarbeit, die in unserem Nachwuchsleistungszentrum geleistet wird. Mit seinen 18 Jahren wird Utku weitere Schritte gehen, davon sind wir fest überzeugt. Auch in den Einheiten bei den Profis hat er angedeutet, dass er sich unbedingt im Profifußball durchsetzen will. Und wir freuen uns, dass er das bei der KSV tun wird".

Sen freut sich ebenso über sein neues Arbeitspapier: "Bei Holstein Kiel einen Profivertrag unterschrieben zu haben, macht mich stolz. Ich spüre hier eine große Wertschätzung und bin glücklich im Norden zu bleiben. Hier bin ich aufgewachsen, hier fühle ich mich wohl. Jetzt werde ich weiter hart an meiner Entwicklung arbeiten".