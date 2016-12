Lockt das Ausland? Neue Gerüchte um Aogo

Dennis Aogo könnte bald in Portugal spielen

Dennis Aogo trägt seit 2013 das Trikot des FC Schalke, kommt seit einiger Zeit allerdings nur noch im überschaubaren Maße bei den Königsblauen zum Zuge. Ein Wechsel im Winter ist nicht ausgeschlossen. Ein Mitspieler des Ex-Nationalspielers rät nun einem Top-Klub zur Verpflichtung des Bankdrückers.

Nachdem die portugiesische Sportzeitung "Record" von einem Interesse des Hauptstadtklubs Sporting am 29-jährigen Aogo berichtete, zitiert das Blatt nun Schalke-Verteidiger Junior Caiçara mit den Worten: "Ich würde Sporting Aogo empfehlen, wenn er auf Schalke aktuell auch nicht viel spielt." Aogo sei ein erfahrener Spieler, der über eine Menge Qualität verfüge, so der Brasilianer weiter.

Der Vertrag des Ex-Hamburgers bei den Knappen läuft im Sommer aus, auf eine Verlängerung deutet kaum etwas hin. Zumal Aogo nicht wenig auf Schalke verdienen soll. Zuletzt kursierte in den Medien auch das Gerücht, Aogo könne zum HSV zurückkehren.

"Natürlich bin ich es aus der Vergangenheit gewohnt, regelmäßig zu spielen - so gesehen erlebe ich derzeit nicht die glücklichste Phase meiner Profikarriere", kommentierte Aogo seine Situation unlängst im "kicker". Er sei jedoch niemand, der "vor irgendetwas wegrenne", ergänzte der vielseitig einsetzbare Akteur allerdings.

In dieser Spielzeit kam Aogo auf Schalke erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Liga. Lediglich in der Europa League und im Pokal stand der Kicker aus der Jugend des SC Freiburg über die volle Distanz auf dem Rasen.