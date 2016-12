Werder heiß auf griechisches Abwehr-Ass

Marios Oikonomou (r.) könnte auf Werders Wunschliste stehen

Auf der Suche nach einem guten Ersatz für Luca Caldirola, der den Bremern schon seit Monaten verletzungsbedingt fehlt, ist der SV Werder anscheinend auf einen griechischen Nationalverteidiger aufmerksam geworden.

Laut "Bologna News" haben die Hanseaten Interesse an Marios Oikonomou vom FC Bologna. Der 24-Jährige ist fünffacher griechischer Nationalspieler und stand zu Saisonbeginn noch regelmäßig für den italienischen Erstligisten auf dem Feld.

In den letzten Spielen fand sich Oikonomou zwar noch im Kader wieder, kam aber beim Tabellen-15. kaum noch zum Einsatz. Trainer Roberto Donadoni scheint nicht mehr auf den Griechen zu setzen. Das könnte die Chance für den SV Werder sein, den zweikampfstarken und mit sicherem Passspiel ausgestatteten 24-Jährigen zu verpflichten.

Problem für die Bremer: Oikonomou verlängerte erst im Herbst 2015 seinen Vertrag bis 2020 in Bologna. Werder müsste also tief in die Tasche greifen. Eventuell ergibt sich aber noch eine weitere Möglichkeit: Angeblich ist der BFC schon seit Längerem an SVW-Verteidiger Luca Caldirola interessiert. Demnach könnte es auch einen Tausch zwischen den beiden Vereinen geben.

Bolognas Verantwortliche sollen jedenfalls gesprächsbereit sein und würden dem Griechen wohl keine Steine in den Weg legen.