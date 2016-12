Chelseas Hazard: Hattrick trotz Vollrausch?

Eden Hazard spielt seit 2012 für Chelsea

Glaubt man den Aussagen eines Ex-Kollegen von Eden Hazard, war der Belgier bei seinem Abschiedsspiel in Lille noch volltrunken. Allerdings hielt ihn das nicht davon ab einen Hattrick binnen 34 Minuten aus dem Ärmel zu schütteln.

Es geht um den 38. Spieltag der Ligue-1-Saison 2011/2012, Hazards letzte Partie für den OSC Lille. Beim 4:1-Sieg gegen Nancy gelangen dem damals 21-Jährigen drei Tore, kurz darauf wechselte er zum FC Chelsea.

Doch damit nicht genug: Sein damaliger Teamkollege Rio Mavuba, der auch heute noch im Norden Frankreichs spielt, behauptet, Hazard hätte bei seiner Glanzleistung noch Alkohol im Blut gehabt, schreibt der englische "Independent". "Wir waren sicher Dritter, es war Hazards letztes Spiel für Lille - also wollte er etwas kleines organisieren", warf Mavuba ein Blick zurück. Zusammen mit einer Gruppe ehemaliger Lille-Aktuere, darunter auch Dimitri Payet oder Mathieu Debuchy, wollte der Mittelfeldspieler auf ein Bier ausgehen.

"Auf einen Drink, der ein bisschen ausartete", führte Mavuba, damals wie heute Kapitän des Klubs, aus. "Am nächsten Morgen war Eden immer noch betrunken."

Kater? Fehlanzeige!

Davon ließ sich der heute 25-Jährige allerdings nichts anmerken - ganz im Gegenteil! "Der Typ hatte nicht einmal geschlafen, hatte die ganze Nacht gesoffen und schüttelte einfach mal so einen Hattrick binnen 30 Minuten aus dem Ärmel", so Mavuba. "Wir schauten uns alle an und sagten uns: Dieser Typ war der wahre Star."

Bei seinem neuen Verein hat Hazard mittlerweile 155 Premier-League-Spiel auf dem Buckel, schoss 50 Tore und wurde in der Saison 2014/2015 englischer Meister.