Medien: TSG greift nach Palermos Quaison

Robin Quaison steht auf der Wunschliste von 1899 Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim verliert im Sommer neben Niklas Süle wohl auch Sebastian Rudy an den FC Bayern München. Doch die Verantwortlichen haben sich bereits nach einem Ersatz für den Letztgenannten umgeschaut und sind dabei wohl in Italien fündig geworden.

Laut "Corriere dello Sport" möchte der Klub aus dem Kraichgau gern Robin Quaison von US Palermo verpflichten. Der 23-Jährige ist fünffacher schwedischer Nationalspieler und kann variabel im offensiven und zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Auch auf der rechten Außenbahn fühlt sich Quaison zuhause.

Da der Vertrag des Schweden im Sommer ausläuft, könnte er gratis in die Bundesliga wechseln. Quaison absolvierte in dieser Saison bislang 13 Pflichtspiele in der Serie A für Palermo und erzielte dabei drei Treffer. In der Europa League kam er sechs Mal zum Einsatz und legte beim 2:0-Sieg seines Klubs gegen ZSKA Moskau einen Treffer auf.