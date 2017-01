Bericht: RB bietet 7 Mio. für Burke-Kumpel

Könnte Kumpel Burke nach Leipzig folgen: Matty Cash (l.)

Neues aus der "Rumour Mill", wie die Gerüchteküche in England liebevoll genannt wird: Angeblich soll Bundesliga-Überflieger RB Leipzig ein sattes Angebot für einen Teenager von der Insel geboten haben.

Der seriöse "Guardian" berichtet am Mittwoch von einem 7-Millionen-Euro-Paket, dass die Sachsen geschnürt haben sollen, um den englischen Nachwuchsspieler Matty Cash nach Sachsen zu locken.

Aktuell steht der 19-Jährige beim Traditionsklub Nottingham Forest unter Vertrag - also dort, wo einst auch RB-Juwel Oliver Burke aktiv war. In der laufenden Spielzeit kam Mittelfeld-Allrounder Cash in 13 Pflichtspielen für den Zweitligisten zum Einsatz, in denen er zwei Assists zum Erfolg des Teams beitrug.

Auch Chelsea soll Interesse zeigen

Die Qualitäten des spielstarken Ballverteilers sollen auch den RB-Scouts nicht entgangen sein. Allerdings war in der Yellow Press zuletzt auch von namhaften Mitbewerbern die Rede, allen voran Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea.

Gleichwohl versucht auch sein aktueller Arbeitgeber, die Zusammenarbeit mit dem Top-Talent auszuweiten. Schon länger bemüht sich Nottingham um eine Vertragsverlängerung - bislang erfolglos. Erst kürzlich erklärte der Spieler, "so lange wie möglich für Forest spielen" zu wollen", doch jetzt grätscht Leipzig dazwischen. Bedient sich der Brause-Klub erneut in der zweiten englischen Liga?