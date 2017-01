Darmstadt beruft DFB-Coach an Frings' Seite

Torsten Frings hat mit Björn Müller einen neuen Co-Trainer zur Seite gestellt bekommen

Der SV Darmstadt 98 hat Björn Müller als Co-Trainer verpflichtet. Der 39-Jährige, der zuletzt als Assistenzcoach der deutschen U19-Nationalmannschaft tätig war, soll bei den abstiegsgefährdeten Lilien den neuen Cheftrainer Torsten Frings unterstützen.

"Ich kenne ihn aus meiner Ausbildungszeit beim DFB. Mit seinen Kompetenzen wird er unser Trainerteam sehr gut ergänzen und uns damit verstärken", sagte Frings über Müller.

"Nachdem ich bislang bei der Talent- und Trainerentwicklung tätig gewesen bin, freue ich mich nun sehr auf die Aufgaben als Assistenztrainer und die Zusammenarbeit mit Verein, Spieler und Fans. Ich brenne darauf, meine Erfahrungen und Ideen einzubringen", kommentierte Müller seine neue Tätigkeit.

Müller ist Diplom-Sportlehrer und erwarb 2013 die Fußball-Lehrer-Lizenz an der Hennes-Weisweiler-Akademie, an der er auch mehrere Jahre die Lehrgänge zur Fußball-Lehrer-Ausbildung unmittelbar begleitete. Zudem wirkte der ehemalige Regionalliga-Spieler Müller bei der Entwicklung der DFB-Akademie mit und kam in seiner Jugend selbst auf neun U-Länderspiele für den DFB.