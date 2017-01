Gruselwetter: Der Club flüchtet nach Spanien

Widrige Bedingungen zwingen den 1. FC Nürnberg zur Flucht gen Süden

Der 1. FC Nürnberg reist aufgrund der anhaltenden Kälte in Franken in der Winterpause nun doch noch in den Süden.

"Aufgrund der Wettervorhersagen wird der Club von Sonntag bis Samstag ein Trainingslager in Alicante beziehen", twitterte der Verein. Weitere Details der Reise sind noch nicht bekannt. Ursprünglich war kein Trainingslager in Südeuropa geplant.

Die Mannschaft von Alois Schwartz war in dieser Woche im österreichischen Schruns auf einem Teambuilding-Kurztrip. In die Rückrunde der 2. Bundesliga starten die Nürnberger mit einem Heimspiel am 29. Januar gegen Dynamo Dresden - allerdings ohne Torgarant Guido Burgstaller, der zum FC Schalke 04 gewechselt ist.