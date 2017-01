St. Pauli verleiht Ducksch nach Kiel

Marvin Ducksch wechselt auf Leihbasis zu Holstein Kiel

Der FC St. Pauli hat Marvin Ducksch leihweise an Holstein Kiel abgegeben. Der 22-jährige Angreifer soll beim Drittligisten bis zum Saisonende Spielpraxis sammeln.

"Wir haben lange und intensiv mit Marvin über eine Leihgabe nach Kiel gesprochen. Für ihn ist es eine gute Möglichkeit, sich nach seinen Verletzungen optimal aufzubauen und sich die nötige Spielpraxis zu holen", erklärte Pauli-Coach Ewald Lienen den Wechsel.

Der Stürmer äußerte sich ebenfalls: "Für mich ist es in dieser Saison nicht so rund gelaufen wie gewünscht. Deshalb habe ich mich für den Weg entschieden, über Kiel Spielpraxis zu sammeln, um so gut vorbereitet nach St. Pauli zurückzukehren".

Ducksch war im Sommer 2016 von der Regionalligamannschaft von Borussia Dortmund nach Hamburg gewechselt. Dort kam er bislang in zehn Zweitligaspielen und zwei Pokalpartien für die Kiezkicker zum Einsatz und erzielte zwei Tore.