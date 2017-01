Sidney Sam auf dem Sprung nach Darmstadt

Sidney Sam absolvierte mit Schalke zuletzt noch das Trainingslager in Spanien

Sidney Sam steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum SV Darmstadt. Der beim FC Schalke ausgebootete Offensivspieler soll noch am Samstag zum Medizincheck zurück nach Deutschland reisen.

Das zumindest berichtet die "Bild" über den 28-Jährigen Angreifer, der beim FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2018 besitzt und mit dem Kader des Bundesliga-Elften zuletzt das Trainingslager in Spanien absolvierte. Nach Informationen der Zeitung soll Sidney Sam am Samstagmorgen den obligatorischen Medizincheck ablegen, um dann direkt ins Training bei den Lilien einzusteigen.

Sam wechselte im Sommer 2014 von Bayer Leverkusen zu den Königsblauen, hat sich seit dem aber zu keinem Zeitpunkt auf Schalke durchsetzen können. Für die Knappen absolvierte er bisher lediglich 13 Bundesligaeinsätze. In der Spielzeit 2016/2017 ist er noch gänzlich ohne Einsatzzeit im deutschen Oberhaus, wurde lediglich in einem Europa-League-Spiel von Trainer Markus Weinzierl eingewechselt.

Beim SV Darmstadt 98 winkt dem gebürtigen Kieler da schon mehr Spielzeit. Die Truppe von Neu-Coach Torsten Frings steckt nach 16 Spieltagen in akuter Abstiegsgefahr. Der letzte Tabellenplatz resultiert vor allem aus den schwachen Offensivleistungen. Nur elf Treffer haben die Hessen bisher in dieser Saison erzielt. Sidney Sam soll offenbar nun dabei mithelfen, die Torflaute zu beenden. Für Bayer 04 Leverkusen hatte der fünffache Nationalspieler einst in 92 Bundesligaspielen 24 Treffer beigesteuert.