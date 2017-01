Götze: "Bild von mir nicht mehr zeitgemäß"

BVB-Rückkehrer Mario Götze will einen Image-Wandel vollziehen

WM-Held Mario Götze will einen Imagewandel vollziehen.

"Ich will weg von dem Klischee des 19-Jährigen, der einfach nur lockerleicht kicken will. Auch bei mir hat ein Reifeprozess stattgefunden", sagte der Weltmeister von Borussia Dortmund im Interview mit dem "kicker" (Montagsausgabe): "Das Bild, das viele von mir haben, ist einfach nicht mehr zeitgemäß."

Der 24-Jährige beklagt zudem die hohen Erwartungen an ihn. "Nicht immer, wenn ich spiele oder reinkomme, kann ich das Tor machen wie im WM-Finale. Zum Fußball, so komplex, wie er heute ist, gehört mehr: Laufleistung, Intensität, Fleiß", sagte Götze, der vor der Saison vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum BVB zurückgekehrt ist. Bisher erfüllte der Offensivspieler die großen Erwartungen noch nicht. In zehn Bundesligaspielen gelangen Götze in dieser Saison ein Tor und eine Vorlage.

"Wer mit mir Probleme hat, sollte das erklären"

Dass einige Fans sein Verhalten kritisch beurteilen, kann Götze nicht ganz nachvollziehen. "Kann man mich nicht einfach so nehmen, wie ich bin? Manche Menschen sind eben extrovertiert, manche introvertiert. Manche gehen diesen Weg, manche einen anderen. Ich mache keinen bewussten Bogen um irgendjemanden", sagte Götze.

Er habe in jungen Jahren "viel gespielt, viel gesehen, viel erreicht und mich mit einigen Titeln belohnt. Ich bin stolz. Stolz und dankbar, dass ich diese Erfahrungen sammeln durfte. Wer mit mir als Mensch Probleme hat, sollte mir das erklären".