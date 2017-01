Mallı: Vom Traum-Verein noch "weit weg"

Yunus Mallı ist noch nicht beim Verein seiner Träume angekommen

Nach seiner Unterschrift beim VfL Wolfsburg ließ Yunus Mallı keine Zweifel daran, dass er mit den Wölfen voll angreifen wolle. Dennoch ergab sich der türkische Nationalspieler nicht in der Floskel, der Klub aus der Autostadt sei das Ziel seiner Träume.

"Es gibt zahlreiche Top-Klubs, die immer wieder auf höchstem Niveau spielen. Aber da bin ich noch weit weg, da muss man realistisch sein. Deswegen tue ich gut daran, mich hier weiterzuentwickeln. Dann wird man sehen, ob es in ein paar Jahren dafür reicht oder nicht", so Mallı in einem Interview mit "Sky Sport News HD".

Weiterhin äußerte sich der 24-Jährige zu seinem Naturell: "Ich bin vom Typ her eher der Ruhige, der nicht so groß rumschreit. Das war auch in Mainz so. Ich habe natürlich eine gewisse Erfahrung und konnte auch den jungen Spielern etwas mitgeben, weil ich selbst den Weg vom Nachwuchsspieler zum Bundesligaprofi miterlebt habe. Ich denke, dass ich das auch hier weiterführen kann. Ich bin lange in der Bundesliga dabei. Auch hier gibt es viele junge Spieler im Verein, denen ich helfen kann. Sie können zu mir kommen, falls sie Fragen haben."

Mallı fühlt sich in der Bundesliga wohl

Die Zeit in Wolfsburg wolle er auf sich zukommen lassen. Er sei froh, dass er jetzt in Wolfsburg sei und wolle sich "in der nächsten Zeit" weiterentwickeln. "Ich fühle mich in der Bundesliga sehr wohl und wollte unbedingt hier bleiben", stellte der offensivstarke Mittelfeldspieler klar.

Weiterhin bezog Mallı Stellung zu seiner Entscheidung für die Nationalmannschaft der Türkei: "Für mich ist es noch einmal ein anderes Gefühl, mit dem Türkei-Trikot aufzulaufen. Das war das, wonach ich gesucht habe, wo ich neugierig war, welches Gefühl es sein müsste, für das Vaterland aufzulaufen."