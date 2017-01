Hannover 96 trauert um Heinz Fischer

Hannover 96 trauert um seinen ehemaligen Spieler Heinz Fischer. Der einstige Stürmer der Roten verstarb in der vergangenen Woche in der niedersächsischen Hauptstadt. Dies teilte der Zweitligist am Montag mit.

Fischer wurde 79 Jahre alt. Zwischen 1959 und 1964 schoss er in 68 Ligaspielen 24 Tore für die 96er, mit denen er 1964 in die Bundesliga aufstieg.