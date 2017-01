Hummels in München: Endlich wieder "Insider"

Mats Hummels gab gemeinsam mit Bruder Jonas ein Interview

Mats Hummels von Bayern München hat eingeräumt, dass ihn die fehlende Nähe zu seiner Familie lange Zeit schwer im Magen lag. Auch das trieb den Weltmeister im Sommer 2016 zurück nach Bayern.

Im einem gemeinsamen Interview mit seinem Bruder Jonas Hummels für den "Stern" gab Hummels zu, dass ihm die räumliche Distanz zu seiner Familie während seiner Dortmunder Jahre ordentlich zu schaffen machte: "Von den acht Geburtstagen, die ich in Dortmund spielte, war ich nur einmal da. Die anderen Male saß ich traurig zu Hause. Ich hab unglaublich viel verpasst", so der Nationalverteidiger, der mit Borussia Dortmund zwei Deutsche Meisterschaften feierte.

Die fehlende Bindung zu seiner Familie um Vater Hermann und Bruder Jonas, sowie den geringeren Kontakt zum heimischen Freundeskreis störte den 28-Jährigen so nachhaltig, dass sie eine der wichtigsten Gründe für die Rückkehr in die Heimat im vergangenen Sommer war. Hummels beschrieb die Besuche in der Heimat: "Wenn ich mal da war, hab ich zwei Drittel der Witze nicht verstanden, weil das alles Insider waren. Ich hab mitgelacht, aber eigentlich hab ich gemerkt: Okay, krass, ich gehöre nicht mehr richtig dazu. Die wussten alles voneinander, und ich wusste gar nichts."

Jonas Hummels: "Fragen nicht, wie es mir geht"

Mats Hummels' Bruder Jonas erzählte zudem von seinem Alltagsleben als Angehöriger eines Fußball-Weltstars. Auch in Abwesenheit des Bayern-Kickers war Mats Hummels im direkten Umfeld des Bruders omnipräsent: "Selbst manche enge Familienmitglieder fragen nicht, wie es mir geht, sondern wie es Mats geht. Das wird auch immer bleiben. Man entwickelt Strategien, damit umzugehen, man sortiert diese Leute einfach aus dem nahen Umfeld aus. Das sind logischerweise Leute, denen ich nicht wichtig bin, aber dann sind die mir halt auch nicht wichtig."

Die beiden Brüder stehen sich trotz vollkommen unterschiedlich verlaufener Fußballkarrieren weiter sehr nah, wie vor allem der Weltmeister betonte: "Mir fiel es schwer, von Jonas wegzugehen. Der Erfolg stand höchstens logistisch zwischen uns, weil ich einfach immer weniger Zeit hatte."

Diskrepanz vor allem nach der WM riesig

Dennoch räumte Jonas Hummels, der es nie über die dritte Klasse hinaus geschafft hatte, ein, dass ihm der steile Aufstieg seines Bruder ab und an sehr schwer fiel. Als Beispiel sprach er vom WM-Finale 2014: "Irgendwie dachte ich: Fuck, jetzt wird die Diskrepanz zwischen Mats und mir langsam ein bisschen groß. Mats war spätestens nach der WM für die Leute ein Megasuperstar, und ich eiere in der 3. Liga rum. Was soll ich mit ihm reden? Hey Mats, Samstag spiele ich gegen Sonnenhof Großaspach."

Jonas Hummels läuft seit den Seniorenjahren für die Spielvereinigung Unterhaching auf. Zwischenzeitlich wurde er von zwei schweren Knieverletzungen zurückgeworfen, die einen möglichen Sprung in die Bundesliga wohl zunichte machten.