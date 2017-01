Robben: "Wollen ein Zeichen setzen"

Arjen Robben will mit dem FC Bayern München weiter Erfolg haben

Arjen Robben will mit dem FC Bayern gleich zum Start ins Fußball-Jahr 2017 wieder Stärke demonstrieren.

"Wir wollen einfach unser erstes Spiel gewinnen und ein Zeichen setzen, dass wir weiter machen wollen", sagte der niederländische Nationalspieler am Mittwoch in München. Um die sogenannte Herbstmeisterschaft in der Bundesliga gehe es ihm nicht. Er selbst meldete sich nach einer Erkältung mit Fieber wieder einsatzbereit.

Am Freitag eröffnen die Münchner beim SC Freiburg die diesjährige Pflichtspielrunde in der Bundesliga. Nach dem 3:0 gegen Leipzig zum Jahresausklang soll am 17. Spieltag die Tabellenführung zementiert werden. Der inoffizielle Herbstmeistertitel im Januar ist da bestenfalls Beiwerk.

Mit 39 Punkte führen die Bayern die Tabelle an, Leipzig folgt mit dem schlechteren Torverhältnis und 36 Zählern. Wie stark die Sachsen, die ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt haben, nach der Winterpause sein werden, vermag Robben nicht vorherzusagen.

"Das müssen wir abwarten. Die haben eine super Hinrunde gespielt, da kann man nur ein großes Lob aussprechen. Die Qualität ist da, eine junge, frische Truppe mit einem super Trainer", lobte Robben. Nun seien aber alle Mannschaften auf den Neuling eingestellt. "Sie sind noch immer gut, sie können es uns auch in der Rückrunde schwierig machen. Sie können sich nur auf die Bundesliga konzentrieren."

"Ich weiß, dass das Beste hinter mir ist"

hatte zu Wochenbeginn seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Ob er dann seine Karriere beendet oder nicht, lässt Robben offen. Damit habe er sich nicht beschäftigt. "Ich will es genießen", sagte der 33-Jährige: "Ich weiß, dass das Beste hinter mir ist, aber ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir."

Ein Karriereende von Mittelfeldspieler Xabi Alonso im Sommer würde Robben bedauern. "Es ist noch nicht bestätigt, ich hoffe er macht weiter. Aber wenn er aufhört, wäre es schade", sagte Robben. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Alonso (35) seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern und stattdessen seine Laufbahn beenden werde. Den Entschluss habe der Spanier demnach bereits der Vereinsführung mitgeteilt.

