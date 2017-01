Nagelsmann: "Wollen Leistungen bestätigen"

Julian Nagelsmann freut sich auf den Auftakt

Trainer Julian Nagelsmann vom in dieser Saison noch einzig ungeschlagenen Bundesligisten 1899 Hoffenheim sieht vor dem Auftakt ins neue Jahr keine Anzeichen für einen Leistungsabfall.

"Ich habe keine Angst davor. Die Jungs machen einen guten Eindruck, keiner ist satt oder zufrieden", sagte der Coach des Tabellenfünften am Donnerstag mit Blick auf das Punktspiel am Samstag bei seinem Ex-Klub FC Augsburg (15:30 Uhr). "Wir wollen unsere Leistungen der ersten 16 Spiele bestätigen. Das möchten die Jungs ab Samstag tun. Wir wollen guten Fußball spielen, das Spiel selbst gestalten", gab Nagelsmann die Marschrichtung vor.

Mit Blick auf die zurückliegende Vorbereitung zog der 29-Jährige zudem ein positives Fazit. "Die Jungs haben gut gearbeitet. Wir haben einige Dinge verbessert und hoffen, dass wir das auch auf den Platz in Augsburg bringen. In der Vorbereitung haben sich alle Spieler aufgedrängt. Es könnten alle dabei sein Es war genau richtig, dass wir hier waren. Wir konnten uns an die Temperaturen gewöhnen", schwärmte der Hoffenheimer Trainer.

Dennoch warnte der TSG-Übungsleiter vor dem kommenden Gegner: "Sie spielen unter ihrem neuen Coach mutiger und moderner als zuvor. Außerdem versuchen mehr Offensivgefahr auszustrahlen."

#Nagelsmann zum FCA: Sie spielen unter ihrem neuen Coach mutiger & moderner als zuvor & versuchen mehr Offensivgefahr auszustrahlen. #FCATSG — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 19. Januar 2017

Nagelsmann muss beim FCA auf den tschechischen Außenverteidiger Kadeřábek (Wadenprobleme) und Mittelfeldspieler Lukas Rupp (Knieverletzung) verzichten. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Außenverteidigers Jeremy Toljan.