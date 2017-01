Nach Grubenfahrt: S04 will ran an die Kohle

Schalke-Coach Markus Weinzierl nahm mit seinem Team an einer Grubenfahrt teil

Nach dem Besuch unter Tage will Schalke 04 nach der Winterpause noch ran an die Kohle. Bis zu einem Europapokalplatz ist der Weg aber weit.

Zurück zu den Wurzeln: #Höwedes, #Fährmann & Co. fuhren auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop ins Bergwerk ein. https://t.co/Ofvj0fjS7d pic.twitter.com/WJRooiM588 — FC Schalke 04 (@s04) 18. Januar 2017

Als Markus Weinzierl ans Tageslicht zurückkehrte, war sein Gesicht schwarz. "Jetzt können wir mitreden", sagte der Trainer von Schalke 04: "Wir sind hautnah mit Glückauf und Maloche konfrontiert worden." Der Niederbayer hatte gerade seine erste Grubenfahrt mit dem Traditionsklub aus der Ruhrpott hinter sich - jetzt will er auch in der Bundesliga noch ran an die Kohle.

Am Samstag (15:30 Uhr) soll im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt wieder einmal die Aufholjagd der Königsblauen beginnen. Nach dem historischen Bundesliga-Fehlstart mit fünf Pleiten in Folge und der beeindruckenden Serie von zehn Siegen in zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage war Schalke vor der Winterpause mit nur einem Punkt aus den letzten vier Punktspielen auf den elften Rang zurückgefallen. Die Europapokalplätze - und damit die internationalen Zusatzeinnahmen - sind weit entfernt.

Crashkurs zur eigenen Identität

Den Besuch unter Tage auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop hatte Weinzierl schon länger geplant, doch erst kurz vor dem Bundesliga-Wiederbeginn fand sich Platz im engen Terminplan. Für die meisten seiner Spieler war die öffentlichkeitswirksame Begegnung mit den Schalker Wurzeln neu - auch für die Zugänge Guido Burgstaller und Holger Badstuber, die ab Samstag helfen sollen, den Rückstand aufzuholen.

#Badstuber: Die Grubenfahrt war sehr beeindruckend, eine tolle Erfahrung und definitiv etwas ganz Neues für mich. #S04 pic.twitter.com/BiGpq1gWFy — FC Schalke 04 (@s04) 18. Januar 2017

"Für mich war es absolutes Neuland", sagte Bayern-Leihgabe Badstuber, "eine sehr interessante Erfahrung". Der Innenverteidiger, der bei der missglückten Generalprobe am vergangenen Samstag beim Drittligisten Chemnitzer FC (1:2) noch patzte, erhielt wie die anderen Neuen der vergangenen Jahre in 1180 Meter Tiefe einen Crashkurs zur Identität seines Arbeitgebers, der sich als Kumpel- und Malocherklub sieht.

Sturm-Sorgen

Über Tage soll Badstuber helfen, doch noch die neun Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz aufzuholen. Zusammen mit dem bisherigen Zweitliga-Stürmer Burgstaller (vom 1. FC Nürnberg) fällt ihm dabei eine wichtige Rolle zu, weil Schalke zu Beginn des neuen Jahres auf zahlreiche verletzte Leistungsträger verzichten muss.

Vor allem im Angriff ist die Not groß. Rekordeinkauf Breel Embolo (Sprunggelenkbruch) fehlt voraussichtlich noch bis April, der alternde Torjäger Klaas-Jan Huntelaar (Bänderriss) soll erst Mitte Februar wieder einsteigen, Ersatzkandidat Franco Di Santo wurde gerade in seiner Heimat Argentinien an der Leiste operiert.

Unsicherheit um Choupo-Moting-Einsatz

Zudem weiß Weinzierl noch nicht, ob er am Samstag Eric Maxim Choupo-Moting einsetzen darf. Der Kameruner hatte kurz vor dem Afrika-Cup seine Teilnahme aus persönlichen Gründen abgesagt. Nun wartet Schalke auf eine Entscheidung des Weltverbandes FIFA, ob der 27-Jährige während des Kontinentalturniers für die Bundesliga spielberechtigt ist. Choupo-Moting stand nach Angaben der Königsblauen lediglich im vorläufigen, 35-köpfigen Aufgebot Kameruns, in den endgültigen Kader sei er aber nie berufen worden.

"Bis spätestens Freitag" rechnet Sportvorstand Christian Heidel mit einem FIFA-Spruch. "Ohne eine Entscheidung werden wir ihn nicht einsetzen", sagte Heidel. Der Manager hatte auf die Grubenfahrt verzichtet - weil er nicht riskieren wollte, "fünf Stunden nicht ans Handy" gehen zu können.