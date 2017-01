RB lässt Ex-BVB-Profi nach Darmstadt ziehen

Terrence Boyd zieht es von RB Leipzig zu Darmstadt 98

Der frühere BVB-Profi Terrence Boyd verlässt aller Voraussicht nach RB Leipzig und schließt sich dem Ligakonkurrenten Darmstadt 98 an.

Laut "Bild" besichtigte der US-Nationalspieler am Sonntag bereits das Stadion am Böllenfalltor. Noch am Dienstag sollen demnach letzte finanzielle Details des Transfers geklärt werden. Der Wechsel könnte dann auch zeitnah offiziell verkündet werden.

Der bullige Mittelstürmer soll helfen, die Offensivflaute des Tabellenschlusslichts zu beenden. Die Lilien warten in der Bundesliga seit 535 Minuten auf einen Treffer. In 17 Saisonspielen erzielte der Aufsteiger von 2015 nur elf Tore.

Boyd, der 2012 vom BVB zu Rapid Wien und zwei Jahre später nach Leipzig wechselte, kam in der laufenden Saison nur für die Regionalligamannschaft der Roten Bullen zum Einsatz. In neun Partien für RB II gelangen ihm fünf Treffer.

Der 25-Jährige galt einst als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. In den vergangenen Jahren machten ihm allerdings zahlreiche Verletzungen zu schaffen. Nach einem Kreuzbandriss im Winter 2014 musste Boyd zweimal unters Messer.