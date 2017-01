Offiziell: Darmstadt holt Altıntop

Hamit Altıntop (Mitte) verstärkt Darmstadt 98

Darmstadt 98 hat sich zum Ende der Transfer-Periode noch einen dicken Fisch geangelt: Hamit Altıntop wird die Lilien bis zum Saisonende verstärken. Der 34-Jährige spielte zuletzt bei Galatasaray, wo er seinen Vertrag Anfang des Jahres auflöste und damit ablösefrei für den SVD zu haben ist.

International erfahrener Neuzugang für den #sv98: Hamit Altintop hat soeben einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. pic.twitter.com/tinMg45a3H — SV Darmstadt 98 (@sv98) 31. Januar 2017

"Dass so ein Spieler zu Darmstadt 98 kommt, mit solch einer Vita, Erfahrung und Ausstrahlung, ist sicher etwas Besonderes. Wir freuen uns sehr, dass Hamit mit uns das vermeintlich Unmögliche schaffen will", sagte Cheftrainer Torsten Frings.

Altıntop selbst zeigte sich topmotiviert für seine neue Aufgabe: "Die Mannschaft hat bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, was sie in der Lage ist. Jetzt haben wir 16 Spiele vor uns, in denen wir alles versuchen werden. Darauf freue ich mich."

Der Deutsch-Türke, früherer Bayern- und Schalke-Profi, wurde im Laufe seiner Karriere, die ihn auch für ein Jahr zum spanischen Rekordmeister Real Madrid führte, je zweimal deutscher und türkischer sowie einmal spanischer Meister. Zudem gewann er zweimal den DFB-Pokal.