"Richtig guter Junge": Köln holt Dänen-Talent

Nikolas Nartey (l.) spielt ab sofort für den Nachwuchs des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das junge dänische Talent Nikolas Nartey kommt vom FC Kopenhagen.

Der erst 16-Jährige Nartey entschied sich "trotz großer Konkurrenz" für den FC, wie Sportdirektor Jörg Jakobs gegenüber dem "Express" erklärte. "Das ist ein richtig guter Junge", freute sich Jakobs.

Narteys Landsmann Frederik Sørensen hatte seinen Anteil am Transfer. "Die beiden haben sich getroffen, Freddy hat einen ähnlichen Werdegang und wird ihm sicherlich helfen. Aber es war eine gemeinsame Anstrengung von Geschäftsführung, Trainerteam und Nachwuchsleistungszentrum, die diesen Transfer erst möglich gemacht hat", sagte der Sportdirektor.

Ex-FC-Coach Ståle Solbakken trainierte Nartey in Kopenhagen. Er ist überzeugt von seinem ehemaligen Schützling. "Nikolas hat das Zeug, den Durchbruch zu schaffen", sagte der Trainer. Der FC überwies eine sechsstellige Summe in die dänische Hauptstadt.

Nartey ist ein Mann für die Zukunft

In Kopenhagen spielte Nartey vorwiegend in der U19. Dort durfte er in der Youth League schon europäische Luft schnuppern. Beim FC soll er im Sportinternat wohnen und zunächst in der U17 eingesetzt werden. Seinen Schulabschluss soll er per Fernschule in seiner Heimat Dänemark machen.

Nach Calvin Brackelmann ist Nartey das zweite Talent für die linke Abwehrseite, das in dieser Transferperiode zu den Rheinländern wechselte.