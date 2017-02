Thiago-Vater: "Wird lange bei Bayern bleiben"

Thiago möchte noch lange für den FC Bayern München auflaufen

Mazinho, Vater und Berater von Bayern Münchens Thiago Alcántara in Personalunion, ist sehr zufrieden mit der aktuellen Situation seines Schützlings. Der Weltmeister von 1994 meint deshalb, dass Thiago noch lange in München bleiben wird.

"Er fühlt sich unheimlich wohl in München. Er hat viele Freunde gefunden und die Stadt ähnelt vom Lebensgefühl her ja in gewisser Weise Barcelona", erzählte Mazinho im Interview mit der "tz" und fügt hinzu: "Ich denke schon, dass er lange beim FC Bayern München bleiben wird."

Der Verein werde "exzellent geführt" und vermittle ein "familiäres Gefühl". Außerdem hätten sich die FCB-Verantwortlichen immer "sehr gut" gegenüber dem Brasilianer verhalten: "Hoffentlich kann er viele Jahre bei den Bayern bleiben", so Mazinho weiter.

"Spieler von großen Klubs bekommen immer Angebote von anderen großen Klubs"

Dabei trudeln offenbar immer wieder Angebote für den Mittelfeldstar ein: "Spieler von großen Klubs bekommen immer Angebote von anderen großen Klubs. Nicht nur aus England, sondern auch aus Spanien und Italien."

Viel wichtiger sei allerdings das Vertrauen, das dem 25-Jährigen beim Rekordmeister entgegen gebracht wird. "Ancelotti vertraut ihm", weiß der Vater: "Er gibt ihm viele Minuten auf dem Platz und Thiago kann sich dort nach Lust und Laune entfalten." Derzeit läuft der Kontrakt des Spaniers noch bis 2019. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung wäre wohl aber auch im Sinne Thiagos.