Walpurgis: Dann "wird es für Bayern schwer"

Maik Walpurgis (l.) hofft auf die Überraschung gegen den FC Bayern München

Bundesligist FC Ingolstadt bangt vor dem oberbayerischen Derby am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayern München um den Einsatz von Almog Cohen. Trotzdem rechnet sich Trainer Maik Walpurgis Chancen gegen den Rekordmeister aus.

Den Mittelfeldspieler Cohen plagt eine Innenbanddehnung. "Er ist fraglich", sagte Walpurgis am Donnerstag. Verzichten muss er weiterhin auf Stürmer Moritz Hartmann (Oberschenkelverletzung). Zur Verfügung steht dem FCI-Coach dagegen wieder Offensivspieler Matthew Leckie, der zuletzt wegen einer Prellung gefehlt hatte.

Die Schanzer, mit 15 Punkten derzeit Tabellen-Vorletzter, wollen den großen FC Bayern ärgern. "Alles andere als ein Bayern-Sieg wäre eine Überraschung, aber genau das ist unser Ziel, diese Überraschung zu schaffen. Wir haben nichts zu verschenken", sagte Walpurgis.

Es sei "entscheidend, dass wir an uns glauben. Nur dann können wir am Samstag etwas Großes erreichen. Wenn wir unsere Topleistung bringen, wird es für den FC Bayern schwer", fügte er selbstbewusst an. In der Hinrunde hatte der FCI bereits den damaligen Tabellenführer RB Leipzig zu Hause besiegt. Auch den FC Bayern hatte der FCI im Hinspiel lange Zeit geärgert (1:3).

Ähnlich kämpferisch zeigte sich Romain Brégerie: "Wir müssen jede Minute von Anfang bis Ende hochkonzentriert angehen und dagegen halten", so der Franzose: "Alle geben Gas im Training".