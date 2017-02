Wullaert verlängert bei den Wölfen

Tessa Wullaert hat ihren Vertrag in Wolfsburg verlängert

Die belgische Nationalspielerin Tessa Wullaert hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Ex-Meister VfL Wolfsburg um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

📝 Gestern den goldenen Schuh gewonnen, heute hat sie ihren Vertrag verlängert! @TessaWullaert bleibt bis 2018: https://t.co/W629pRd8qG pic.twitter.com/FEsA1w6JIa — VfL Wolfsburg Frauen (@VfLWob_Frauen) 9. Februar 2017

Die 23 Jahre alte Stürmerin war 2015 von Standard Lüttich zum ehemaligen Champions-League-Gewinner gewechselt. In 38 Pflichtspielen kommt sie auf sieben Treffer. Wullaert hatte am Mittwoch den Goldenen Schuh in Belgien gewonnen.

"Tessa musste sich in der ersten Zeit an die Trainings- und Spielintensität in Deutschland gewöhnen. Das hat sie sehr gut gemeistert und auch in wichtigen Spielen ihre Qualität unter Beweis gestellt. Ich freue mich, dass Tessa sich für ein weiteres Jahr in Wolfsburg entschieden hat", sagte Trainer Ralf Kellermann auf der Vereinshomepage.

"Ich freue mich sehr, frühzeitig meinen Vertrag mit dem VfL Wolfsburg verlängert zu haben. Es ist ein toller Verein und eine tolle Mannschaft, mit der ich noch viele Titel anstrebe", sagte Wullaert. Sie bezeichnete die Verlängerung als "logische Konsequenz" und freute sich über das Vertrauen des Vereins.