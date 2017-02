Huntelaar hofft auf Einsatz gegen Hertha

Klass-Jan Huntelaar gab im Pokal gegen Sandhausen sein Comeback

Beim 4:1-Sieg im Pokal gegen Sandhausen feierte Klaas-Jan Huntelaar nach über drei Monaten Verletzungspause sein Comeback. Jetzt hofft der Niederländer auch auf einen Einsatz gegen Hertha BSC.

Am Samstag wird Schalke mit großer Euphorie ins Spiel gegen Hertha BSC gehen. Das starke Remis gegen Bayern München und der klare Sieg im Pokal über Sandhausen haben die Stimmung in Gelsenkirchen schlagartig verbessert. Einer war nach dem Pokalspiel besonders glücklich. Klaas-Jan Huntelaar stand nach seiner Verletzungspause zum ersten Mal wieder auf dem Platz.

Jetzt hofft der 33-Jährige auf weitere Spielminuten - vielleicht schon am Samstag gegen Hertha. "Nach der langen Pause und der ganzen Arbeit in der Reha war es sehr schön, wieder auf dem Platz zu stehen und sogar ein paar Minuten zu spielen", freut sich der ehemalige Amsterdamer. Nach seinem Außenbandanriss, der ihn seit Oktober außer Gefecht gesetzt hatte, genießt Huntelaar jede Sekunde auf dem Rasen. "Ich bin heiß und versuche, im Training alles zu machen, was ich über drei Monate vermisst habe“, sagt der Familienvater gegenüber "derwesten.de".

Huntelaar weiß auch, dass es in seinem gehobenen Fußballeralter von 33 Jahren deutlich größerer Kraftanstrengung bedarf, sich zurück auf Top-Level zu kämpfen. Der Ex-Nationalspieler betonte aber: "Ich war voll konzentriert auf mein Training, um so schnell wie möglich wieder fit zu sein."

Bleibt die Reservistenrolle?

Vor seiner Verletzung musste Huntelaar teilweise die Reservistenrolle einnehmen. Ungewohnt für den Niederländer. In der Saison 2011/12 wurde er Torschützenkönig und war aus dem Schalker Sturm kaum wegzudenken. Unter Markus Weinzierl sah das zuletzt anders aus.

"Es war ein Zeichen an Klaas, ihn eine Woche nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz in den Kader zu nehmen und zu bringen", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Huntelaar kann also auf weitere Einsätze für die Königsblauen hoffen. "Ich konzentriere mich jetzt nur darauf, die Arbeit aufzuholen, um dann wieder wertvoll für Schalke zu sein", sagt der 33-Jährige.