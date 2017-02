Doppelpack Ramos - Granada schreibt Geschichte

Adrián Ramos und Granada schrieben gegen Betis Geschichte

Der Knoten ist geplatzt: In seinem vierten Einsatz für den spanischen Erstligisten Granada CF erzielte Ex-BVB-Stürmer Adrián Ramos die ersten beiden Treffer für seinen neuen Klub. Gleichzeitig sorgte Trainer Lucas Alcaraz dafür, dass die Partie in die Geschichtsbücher der Primera División eingehen wird.

Der Ex-Dortmunder Ramos hatte mit seinen Treffern zum 2:0 (28.) und 4:0 (64.) maßgeblichen Anteil am letztlich problemlosen 4:1-Sieg Granadas, das mit jetzt 16 Zählern den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt hat. Die weiteren Treffer für die Gastgeber erzielten Mehdi Carcela-González (18.) und Andreas Pereira (33.). Für Betis traf Petros in der 75. Minute zum 1:4-Anschluss.

⏱️ FINAL | Fantástica victoria del #GranadaCF. Gran partido que nos afianza en la fe de que es posible #GranadaSíCree #GranadaRealBetis pic.twitter.com/J4XRrwc9M9 — Granada C.F. (@GranadaCdeF) 17. Februar 2017

Während das Ergebnis schon sehr bald nur noch eine Randnotiz spielen wird, dürfte die Auftaktpartie des 23. Spieltags aus einem anderen Grund in die Geschichte des spanischen Fußballs eingehen. Der Grund: Zum ersten Mal in der Historie der Primera División lief eine Mannschaft mit elf Spielern aus elf verschiedenen Nationen auf.

Mit Guillermo Ochoa (Mexiko), Gastón Silva (Uruguay), Dimitri Foulquier (Frankreich), Héctor (Spanien), Sverrir Ingason (Island), Martin Hongla (Kamerun), Uche Agbo (Nigeria), Mubarak Wakaso (Ghana), Mehdi Carcela-González (Marokko), Andreas Pereira (Brasilien) und Adrián Ramos (Kolumbien) stand zu Beginn der Partie die multikulturellste Startelf überhaupt auf dem Rasen. Etwas, das es zuvor in 87 Jahren spanischer Erstliga-Geschichte nicht gegeben hatte.