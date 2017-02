Köln: Modeste im Training - Horn bald auch?

Anthony Modeste fiel gegen Schalke unglücklich auf die Schulter

Dem Einsatz von Kölns Anthony Modeste am Samstag bei RB Leipzig steht nichts im Weg. Der Torjäger bestritt das Training mit dem Team von Chefcoach Peter Stöger ohne Einschränkungen.

Gute Nachricht bei @AModeste15 nach MRT: Linke Schulter "nur" geprellt. Deutlich weniger Schmerzen als gestern. #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) 20. Februar 2017

Der 28 Jahre alte Franzose hatte sich beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 in der Anfangsphase eine Schulterprellung zugezogen. Trotz der Blessur war ihm kurz vor der Halbzeit der Ausgleich für den 1. FC Köln geglückt.

In dieser Saison ist der Stürmer aus den Reihen der Domstädter nicht mehr wegzudenken. Modeste stand in allen 21 Bundesligapartien in dieser Spielzeit in der Startformation und ist mit 17 Treffern einer der erfolgreichsten Torschützen überhaupt in der Bundesliga.

Horn schuftet weiter

Derweil rückt das Comeback von Keeper Timo Horn näher. Der 23-Jährige trainierte am Dienstag mit dem Ball. "Ich habe keine Bedenken, mich ins Tor zu stellen und die Bälle abzuwehren", so der Schlussmann, der aufgrund eines Meniskusschadens seit November pausiert hatte, nach der Einheit.

Das Spiel bei RB Leipzig am Samstag dürfte für Horn aber ebenso zu früh kommen wie das Duell gegen Bayern München am 4. März. Peter Stöger will seine Nummer eins nicht unter Druck setzen. "Schön, dass er Handschuhe anhat", sagte der Österreicher nach dem Training.