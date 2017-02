Braunschweig hofft auf ersten Sieg in 2017

Torsten Lieberknecht hofft auf den ersten Sieg des Jahres

Nach vier Spielen ohne Sieg seit Jahresbeginn hofft Braunschweig-Coach Torsten Lieberknecht im Auswärtsspiel am Freitag beim SV Sandhausen auf einen sportlichen Umschwung.

"Das Team wirkt ein wenig verkrampft, ein Sieg würde das ganze lösen", erläuterte der 43-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Allerdings warnt er vor der Stärke des kommenden Gegners: "Sandhausen macht in der 2. Bundesliga seit Jahren einen guten Job und hat sich unter Kenan Kocak nochmals gesteigert. Sie sind eine sehr gute Umschaltmannschaft, variieren aber auch dem Gegner angepasst".

#Lieberknecht: „Ich erwarte ein Kampfspiel. Auch ein schmutziger Sieg wäre mir recht. Das würde der Mannschaft helfen.“ #svsebs — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) 23. Februar 2017

Die Niedersachsen können nahezu in Bestbesetzung in Sandhausen antreten. Fehlen wird dem Tabellenvierten nur Mittelfeldspieler Patrick Schönfeld, der an Oberschenkelproblemen laboriert.