Schalke-Schock: Saison-Aus für Naldo

Naldo fällt bis zum Saison-Ende aus

Der FC Schalke 04 muss einen schweren Schlag verkraften: Naldo fällt nach seiner Verletzung aus der Europa-League-Partie am Mittwochabend bis zum Saisonende aus.

#Weinzierl: #Naldo hat einen Adduktoren-Teilabriss erlitten. Er wird uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 24. Februar 2017

Das teilte der Klub am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim mit. "Naldo hat einen Adduktoren-Teilabriss erlitten", sagte Markus Weinzierl und fügte an: "Er wird uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen."

"Das ist sehr, sehr bitter, und es tut mir weh und leid für ihn, weil er gut drauf war", erklärte der S04-Coach vor dem Bundesligaduell am Sonntag (17:30 Uhr) weiter: "Wir werden entscheiden, wer für Naldo spielt, oder ob wir das System umstellen." Holger Badstuber und Thilo Kehrer könnten die Rolle in der Mitte der Dreierkette übernehmen, "Viererkette können sie sowieso."

Dabei hatte der Innenverteidiger unmittelbar nach dem Spiel am Mittwoch noch gehofft, dass die Verletzung nicht so schlimm sei: "Ich habe nicht mehr so starke Schmerzen. Ich habe das Gefühl, dass es nur ein bisschen zugemacht hat."

Naldo kam im Sommer vom VfL Wolfsburg und standin dieser Saison in 18 Partien für die Königsblauen auf dem Platz. Dabei gelang dem Brasilianer ein Tor und eine Vorlage.