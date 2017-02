Bericht: Chicharito in Gesprächen mit der MLS

Ein Superstar auf dem amerikanischen Kontinent: Chicharito

In Europa respektiert, in Amerika vergöttert: Kaum ein Spieler löst unter Mexikanern größere Begeisterung aus als Javier Hernández, besser bekannt als Chicharito.

Der Angreifer von Bayer Leverkusen wird seit Jahren mit einer Rückkehr in seine Heimat in Verbindung gebracht. Neusten Medienberichten zufolge soll nun die benachbarte Major League Soccer versuchen, den Star der "El Tri" an Land zu ziehen.

Nach "ESPN"-Informationen haben die Bosse der US-Liga bereits Gespräche mit dem 28-Jährigen aufgenommen. Angeblich soll es dabei um einen Transfer im Sommer 2018 gehen, wenn das Arbeitspapier des Torjägers bei der Werkself ausläuft.

Konkret sollen Los Angeles Galaxy und das neue Franchise Los Angeles FC als neue Klubs zur Debatte stehen. Hintergrund: Die Weltstadt L.A. liegt nur rund 220 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt und besitzt zudem eine riesige Latino-Community. Für die immer auf Expansion bedachten MLS-Bosse ein überaus lukrativer Markt.

Abschied aus Leverkusen wird konkreter

In Leverkusen rechnen die wenigsten mit einem Verbleib ihres Goalgetters über 2018 hinaus. Zuletzt machten immer wieder Gerüchte um mögliche Interessenten aus der Premier League - die Liga, in der Chicharito einst der Durchbruch in Europa glückte - die Runde.

Bayer-Sportdirektor Rudi Völler wurde nicht müde zu betonen, dass der Mexikaner unter keinen Umständen abgegeben würde, doch nach Vertragsende des Spielers sind auch dem 56-Jährigen die Hände gebunden.

Nach zwischenzeitlicher Formkrise blühte die "kleine Erbse" zuletzt wieder auf. In bislang 19 Liga-Einsätzen traf Chicharito zehnmal für die Werkself.