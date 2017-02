Henrichs zu City? Völler ist "gelassen"

Benjamin Henrichs spielt bislang eine starke Saison

Shootingstar Benjamin Henrichs ist einer der wenigen Lichtblicke beim kriselnden Bayer Leverkusen. Nun soll der Außenverteidiger das Interesse von Manchester City geweckt haben. Sportdirektor Rudi Völler nahm die Gerüchte derweil locker auf.

"Die jungen Spieler sind natürlich auf dem internationalen Transfermarkt immer begehrt", erklärte Völler beim TV-Sender "Sky" vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 und fügte an: "Das wissen wir, gehen aber sehr gelassen damit um. Er hat einen langfristigen Vertrag und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Deshalb ist das kein Thema."

Zuvor hatte "Sky Sport" behauptet, dass sich Henrichs-Berater Ali Bukut im Kölner Maritim-Hotel mit Vertretern des englischen Spitzenklubs Manchester City getroffen habe. Bereits in den vergangenen Monaten soll es Kontakt zum Verein von Pep Guardiola gegeben haben.

Völler: "Sind immer in Gesprächen"

Das Gerücht um den 20-Jährigen ließ Sportdirektor Völler kalt: "Das ist einfach so in diesem Geschäft", meinte der 56-Jährige, der dem Wirbel sogar etwas Positives abgewinnen konnte: "Wenn es diese Gerüchte um unsere Spieler nicht gäbe, müsste ich mir Sorgen machen. Die wird es immer wieder geben. Wie bei Benny, der das ganz toll macht und eine Riesenzukunft vor sich hat."

Henrichs' Vertrag am Rhein besitzt noch bis 2020 Gültigkeit. Um ein Zeichen an die Konkurrenz zu senden, denkt man in Leverkusen bereits über eine vorzeitige Verlängerung nach: "Natürlich sind wir bemüht, Eigengewächse langfristig an den Verein zu binden. Da sind wir immer in Gesprächen. Aber wir sind auch sehr beruhigt. Der Junge hat noch über drei Jahre Vertrag", so Völler weiter.

Der 20-jährige Henrichs stand in dieser Saison bereits 20-mal in der Bundesliga und siebenmal in der Champions League für Bayer Leverkusen auf dem Rasen. Der beidfüßig starke Abwehrspieler kann sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden.