Schützenfest! VfL-Damen holen Tabellenführung

Gala-Auftritt der Wölfinnen

Der VfL Wolfsburg hat nach einem Schützenfest vorerst die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga übernommen.

Bei Abstiegskandidat Bayer Leverkusen setzte sich der Pokalsieger am 13. Spieltag 8:1 (2:1) durch und schob sich an Turbine Potsdam vorbei, das mit einem Sieg am Sonntag beim 1. FFC Frankfurt aber wieder an die Spitze zurückkehren kann.

Für die "Wölfinnen" trafen Alexandra Popp (10./83.), Nilla Fischer (14.), Élise Bussaglia (54.), Vanessa Bernauer (76.), Babett Peter (82.), Emily van Egmond (86.) und Caroline Hansen (87.). Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Leverkusen gelang Turid Knaak (35.).

FC Bayern siegt nach Rückstand

Auch Meister Bayern München ließ Potsdam durch ein etwas mühsames 2:1 (0:1) gegen FF USV Jena zunächst hinter sich und ist vorerst Zweiter.

Für München drehte die kurz zuvor eingewechselte Niederländerin Vivianne Miedema (65./71.) das Spiel mit einem Doppelpack, Jena war durch ein Eigentor von Manuela Zinsberger (38.) in Führung gegangen.

Den ersten Bundesligasieg überhaupt feierte Borussia Mönchengladbach. Nach zuvor zwölf Niederlagen in zwölf Ligaspielen siegte das Team vom Niederrhein beim SC Sand 1:0 (0:0). Aufsteiger MSV Duisburg sammelte beim 3:3 (1:1) gegen den SC Freiburg einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt, 1899 Hoffenheim und die SGS Essen trennten sich 1:1 (1:0).