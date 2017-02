Fix! Jonker übernimmt den VfL Wolfsburg

Andries Jonker wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Die Trainersuche des VfL Wolfsburg ist nach nicht einmal 24 Stunden beendet. Am Montag präsentierten die Niedersachsen den Niederländer Andries Jonker als Nachfolger des entlassenen Valérien Ismaël.

Andries Jonker ist neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg. ➡️ https://t.co/7mMc6Sh3A6 pic.twitter.com/DIZYL3p0th — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 27. Februar 2017

Bei den Wölfen unterschreibt Jonker, der zwischen 2012 und 2014 unter Felix Magath bereits als Co-Trainer beim VfL aktiv war, einen Vertrag bis zum Juni 2018. Zuletzt stand der 54-Jährige als Leiter der Nachwuchsakademie beim FC Arsenal unter Vertrag.

"Andries Jonker kennt den VfL Wolfsburg und hielt auch nach seinem Wechsel nach London regelmäßig Kontakt zum Verein. Beides war mitentscheidend dafür, dass wir jetzt in so kurzer Zeit diese Top-Lösung realisieren konnten", verriet VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe nach der Bekanntgabe der Verpflichtung. "Er ist ein international erfahrener Trainer und ausgewiesener Taktikexperte, der die besten Voraussetzungen mitbringt, den VfL schnell und nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen", ergänzte Rebbe.

Neben seinen Erfahrungen mit dem VfL Wolfsburg schnupperte Jonker auch beim FC Bayern Bundesligaluft. Von 2009 bis 2011 war er beim FC Bayern Assistent von Louis van Gaal. Nach dessen Entlassung im April 2011 führte er die Münchner als Chef-Trainer in die Champions League. Beim Tabellen-14. aus Wolfsburg ist der Niederländer bereits der dritte Trainer der laufenden Saison.