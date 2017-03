Comeback naht: S04-Stürmer greift an

Franco Di Santo (l.) arbeitet im Training für sein Comeback

Franco Di Santo fehlt dem FC Schalke 04 seit dem Revier-Derby Ende Oktober des vergangenen Jahres. Nach überstandener Operation steht der Argentinier wieder im Mannschaftstraining. Ein Comeback naht, wie auch Trainer Markus Weinzierl nun bekräftigte.

"Ich habe die Hoffnung, dass er uns bald wieder helfen kann", sagte Weinzierl gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" und fügte lobend an: "Die Art und Weise, wie er spielt, mit seiner Schnelligkeit und seiner Robustheit, fehlt uns momentan."

Bei den Königsblauen ist zurzeit Neuzugang Guido Burgstaller erste Wahl im Sturm. Sowohl Eric Maxim Choupo-Moting als auch Klaas-Jan Huntelaar stellen für den Trainer momentan keine ernsthaften Alternativen dar. Di Santo könnte nach seiner Rückkehr den Konkurrenzkampf im Angriff also wieder entfachen.

Zurück auf dem Spielfeld!!! Ich gebe alles, um so schnell wie möglich wieder spielen zu können! 💪🏼🙌🏽 pic.twitter.com/NPmpRMwZpI — Franco Di Santo (@fdisanto9) 22. Februar 2017

Embolo macht Fortschritte

Der 27-Jährige absolvierte am 9. Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund sein letztes Spiel. Danach wurde er wegen Beschwerden an der Bauchmuskulatur behandelt. Erst durch eine Leisten-OP wurden die Beschwerden aufgehoben. Wann der Stürmer sein Comeback feiern darf, ist jedoch noch unklar.

Das Lazarett auf Schalke dürfte sich dabei in den kommenden Wochen weiter lichten. Schließlich sieht der S04-Coach auch bei Breel Embolo deutliche Fortschritte: "Es sieht gut aus", so Weinzierl. Mit Embolos Comeback wird allerdings nicht in den nächsten Wochen zu rechnen sein.