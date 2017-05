FCH verlängert mit Defensiv-Leistungsträger

Mathias Wittek spielt seit 2011 für Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim und Abwehrspieler Mathias Wittek arbeiten weiter zusammen. Der noch bis 2018 laufende Vertrag wurde vorzeitig bis 2020 verlängert. Das teilte der Verein mit.

"Matze ist seit Drittligazeiten bei uns und in den vergangenen sechs Jahren zu einem Leistungsträger unserer Defensive gereift. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er sich vorzeitig und langfristig zum FCH bekennt", erklärte FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Wittek ist seit 2011 in Heidenheim und kommt vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitagabend in dieser Saison auf 24 Einsätze in der 2. Bundesliga.

"Ich fühle mich in Heidenheim mit meiner Familie sehr wohl und freue mich für den FCH und unsere Fans in den kommenden Jahren weiterhin alles geben zu dürfen, um unsere erfolgreiche Entwicklung auch in Zukunft fortzusetzen", so Wittek im Rahmen der Vertragsunterschrift.