Koeman zu Barça? "Ist mein Traum"

Ronald Koeman würde gerne den FC Barcelona trainieren

Seit Anfang März ist klar: Durch den Rücktritt von Barça-Trainer Luis Enrique wird im Sommer ein begehrter Posten frei. Wer in die Fußstapfen des Spaniers tritt, steht noch nicht fest. Ein alter Bekannter träumt jedoch schon davon.

Ronald Koeman, aktuell Teammanager beim FC Everton, hat in einem Interview mit dem katalanischen Blatt "Sport" zugegeben, gerne den FC Barcelona trainieren zu wollen. "Ich fühle mich geehrt und es gefällt mir, dass man an mich denkt", freute sich der Niederländer, dass sein Name zuletzt häufiger mit dem Tabellenführer der Primera División in Verbindung stand.

Der 54-Jährige schnürte selbst als aktiver Spieler sechs Jahre lang die Schuhe beim spanischen Giganten: "Die ganze Welt weiß, dass ich zu Barça gehöre. Man kennt meine Liebe für den Klub. Dort bin ich als Spieler und als Person gewachsen." Mit dem FC Barcelona gewann der Niederländer gleich vier Meistertitel und einmal die Champions League.

Koeman: "Man kann über alles reden"

Als Trainer habe Koeman noch "zwei Träume", die er sich erfüllen möchte: "Zum einen, die niederländische Nationalmannschaft zu trainieren. Zum anderen ist mein Traum, eines Tages Barça zu trainieren. Das ist die Wahrheit", bestätigte der Noch-Everton-Coach. Mit den Engländern habe er jedoch zunächst das Ziel, in der "nächsten Saison die Qualifikation für die Champions League zu erreichen."

Wie schnelllebig das Geschäft ist, weiß allerdings auch Koeman: "Im Fußball, im Leben und im Geschäftlichen kann man über alles reden und diskutieren." Neben dem 54-Jährigen wird auch immer wieder Jorge Sampaoli vom FC Sevilla als Nachfolger von Luis Enrique genannt.

In dieser Spielzeit steht Koeman mit den Toffees mit 58 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Dieser würde nur für die Qualifikation zur Europa League reichen. Sein Vertrag bei Everton endet im Sommer 2019. Das Amt bekleidet er seit Anfang dieser Spielzeit.