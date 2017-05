Bayern-Star Behringer hakt Meisterschaft ab

Melanie Behringer glaubt nicht mehr an den dritten Titel in Folge

Bayern-Spielführerin Melanie Behringer hat den dritten Titel in Folge in der Frauen-Bundesliga abgehakt.

"Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Wolfsburg noch stolpert. Unser Ziel ist klar der zweite Platz. Dafür werden wir noch mal alles geben", erklärte die Olympiasiegerin auf der Klub-Homepage.

Vier Spieltage vor Schluss hat der drittplatzierte Meister mit 43 Punkten vier Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Wolfsburg, zu Turbine Potsdam auf Rang zwei und der damit verbundenen Champions-League-Qualifikation fehlt nur ein Punkt.

Zum direkten Duell in Potsdam kommt es am vorletzten Spieltag am 14. Mai.