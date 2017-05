Endgültig: FC Gütersloh wird aufgelöst

Auch eine Sponsorenmatinee konnte das Aus des FC Gütersloh nicht verhindern

Der ehemalige Zweitligist FC Gütersloh wird aufgelöst. Dies teilte der Oberligist mit, nachdem die letzten Rettungsversuche des finanziell angeschlagenen Vereins gescheitert waren.

Auch eine Sponsorenmatinee mit DFB-Präsident Reinhard Grindel konnte das Aus des Klubs nicht verhindern. "Die Oberliga-Mannschaft, die trotz der Schwierigkeiten den Klassenerhalt so gut wie geschafft hat, bestreitet damit ihre letzten Spiele bei SuS Stadtlohn, gegen den TuS Erndtebrück und beim SC Roland", schrieb der Verein auf seiner Homepage. Ein neu gegründeter Verein wird in der Kreisliga C (11. Liga) starten müssen.

In den 80er Jahren war der heutige Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV, Heribert Bruchhagen, sechs Jahre Trainer in Gütersloh.