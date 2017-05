Hertha siegt und nimmt Kurs auf Europa

Die Berliner wollen in die Euro League

Hertha BSC scheint im Schlussspurt der Saison wieder in die Spur zu finden und sich mit der Europa-League-Teilnahme zu belohnen.

Das Team von Trainer Pál Dárdai feierte durch das verdiente 2:0 (2:0) bei Absteiger Darmstadt 98 den ersten Auswärtserfolg seit 161 Tagen und zuvor neun Pleiten in der Fremde in Folge.

Vor 17.400 Zuschauern im Jonathan-Heimes-Stadion besiegelten Salomon Kalou (14.) und Jordan Torunarigha (28.) den Sieg der Berliner. Der Abstieg der Darmstädter nach zwei Jahren im Oberhaus war bereits am vergangenen Wochenende durch die Niederlage bei Bayer München (0:1) besiegelt worden.

Eine Woche nach der 1:4-Heimpleite gegen RB Leipzig agierte die Hertha zunächst abwartend, übernahm dann aber nach einer ausgeglichenen Anfangsphase die Initiative.

Kalou besorgt Führung

Trotz seiner Mittelfußverletzung stand überraschend Niklas Stark in der Startelf der Berliner, die allerdings wegen der Sperren von John Brooks und Sebastian Langkamp auch große Personalnot in der Abwehr hatten. Doch das wirkte sich nicht aus, da die Hessen in ihrem vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel im Abschluss zu harmlos waren.

Die spielerisch überlegene Dárdai-Elf indes hatte besonders im Strafraum der Gastgeber eine Lufthoheit. Zunächst köpfte der Ivorer Kalou nach einer Hereingabe des emsigen Vladimír Darida aus kurzer Entfernung ein und erzielte sein siebtes Saisontor.

Beim 2:0 kam der 19-jährige Torunarigha zu seinem ersten Bundesligatreffer. Eine stark angeschnittene Freistoßflanke von Marvin Plattenhardt verwandelte der diesmal als Innenverteidiger eingesetzte Torunarigha per Kopf.

Darmstadt zu harmlos

Die Lilien mühten sich unter den ständigen Anfeuerungen ihrer treuen Fans redlich. Doch Patrick Banggaard (21.) verzog knapp. Weil 98-Coach Torsten Frings mit der Stabilität des defensiven Mittelfelds unzufrieden war, nahm er bereits in der 34. Minute Wilson Kamavuaka vom Feld und wechselte Jan Rosenthal ein. Der Routinier brachte zumindest Schwung ins Spiel des Absteigers.

Nach dem Wechsel gingen die Berliner kein unnötiges Risiko mehr ein und legten ihr Hauptaugenmerk auf eine sichere Defensive. Gut durchdachte Aktionen blieben in einer durchwachsenen Begegnung Mangelware. Rosenthal und Marcel Heller scheiterten mit einer Doppelchance am aufmerksamen Gäste-Keeper Rune Jarstein (61.).

Bei Darmstadt stand auch Außenverteidiger Fabian Holland in der Startelf, der sich am Montag erneut einer Herz-Operation unterziehen muss.