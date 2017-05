Karriereende mit 36: Demichelis hört auf

Martín Demichelis spielte von 2003 bis 2010 für Bayern München

Der frühere Bundesliga-Profi Martín Demichelis hat im Alter von 36 Jahren seine Karriere als Fußballer beendet.

"Um ehrlich zu sein: Ich habe die Kraft in den Beinen und die Konzentration verloren", sagte der 51-malige argentinische Nationalspieler, der sich bei einer Pressekonferenz am Montag in Málaga unter Tränen verabschiedete.

Abwehrspieler Demichelis holte im Trikot von Bayern München, wo er von 2003 bis Ende 2010 spielte, vier Mal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. 2010 erreichte er mit dem deutschen Rekordmeister das Finale der Champions League, das die Bayern gegen Inter Mailand verloren (0:2).

Mit Manchester City gewann er 2014 die englische Meisterschaft, im selben Jahr stand er mit der argentinischen Auswahl gegen Deutschland im verlorenen WM-Endspiel auf dem Platz. Zuletzt war er für Málaga aktiv.