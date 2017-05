Leverkusen ohne Volland nach Berlin

Kevin Volland fehlt Leverkusen in Berlin

Für Kevin Volland ist die Saison vorzeitig beendet. Der Nationalspieler von Bayer Leverkusen hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten und steht dem Werksklub auch im letzten Saisonspiel am Samstag bei Hertha BSC nicht zur Verfügung.

Die Blessur hatte der Ex-Hoffenheimer vor dem Auswärtsspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (2:2) erlitten. Das Ziel sei es nun, so Bayer in einer Pressemitteilung, "den 24-Jährigen nach dessen bereits zweiter Muskelverletzung in dieser Spielzeit so aufzubauen, dass Volland frisch und uneingeschränkt fit in die Vorbereitung zur kommenden Bundesliga-Saison einsteigen kann".