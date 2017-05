Lewy hadert: "Hätte öfter getroffen"

Robert Lewandowski (l.) will die 30 vollmachen

Vor dem letzten Punktspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) in der Bundesliga ist beim Rekordmeister aus sportlicher Sicht eigentlich schon alles entschieden. Ein Bayern-Star hat dennoch ein großes Ziel vor Augen: Robert Lewandowski. Ein Ziel, das bereits in Ferne gerückt war.

Der Pole kann am letzten Spieltag seine persönliche Bestleistung überbieten: "Wenn ich noch eins mache, habe ich meinen persönlichen Rekord verbessert. Das will ich schaffen", so der Angreifer gegenüber "fcbayern.com". An das Torjäger-Duell mit Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund will der 28-Jährige indes noch keinen Gedanken verschwenden.

"Ich denke noch nicht an die Kanone. Mein Ziel waren 30 Tore plus X", so Lewandowski weiter. Bisher hat der Stürmer 29 Treffer auf der Habenseite. BVB-Angreifer Aubameyang kommt auf 28. "Wenn ich dann am Ende eins mehr habe als alle anderen, ist es gut. Für mich war es aber wichtiger, diese Drei vorne zu haben."

Verletzung verhinderte weitere Tore

Dass der polnische Nationalspieler sein Saisonziel letztlich nicht erreicht, könnte auch mit seiner Verletzung in der Rückrunde zu tun haben. "Bis zum Dortmund-Spiel in der Liga (28. Spieltag, Anm. d. Red.) war alles super. Ich war fit, ich war in Form und ich war gut drauf. Aber eine Situation hat alles geändert."

Lewandowski prallte mit BVB-Keeper Roman Bürki zusammen und verletzte sich an der Schulter: "In jeder Bewegung habe ich es gemerkt. Beim Gehen, beim Laufen und im Zweikampf." Der Stürmer pausierte danach lediglich ein Spiel und meldete sich schließlich gegen Mainz 05 wieder fit. Der Ex-Borusse ist sich deshalb sicher: "Sonst hätte ich noch öfter getroffen!"

Der Gewinner der Torjägerkanone von 2014 und 2016 hat allerdings für das letzte Punktspiel der Saison noch einen anderen Wunsch: "Unsere größte Motivation sollte sein, die zwei Legenden Philipp Lahm und Xabi Alonso zu verabschieden. Am besten mit einem guten Spiel und mit vielen Toren."

Die Statistik lässt diesbezüglich hoffen. Gegen den SC Freiburg hat Lewandowski in zehn Duellen in der Bundesliga zwölf Tore erzielen können. Gelingt ihm am Samstag ein weiterer Treffer, so hätte sich der Angreifer alle Wünsche erfüllt.