Schweini würdigt Lahm - Kritik an FCB-Jugend

Bastian Schweinsteiger würdigt die "Wahnsinnskarriere" von Philipp Lahm

Bastian Schweinsteiger hat seinen langjährigen Teamkollegen Philipp Lahm vor dessen Abschied gewürdigt.

"Er hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt", sagte Schweinsteiger der "Bild". Lahm wird am Samstag bei der Partie des FC Bayern gegen den SC Freiburg sein letztes Spiel als Profi bestreiten.

Schweinsteiger, der inzwischen bei Chicago Fire in der MLS unter Vertrag steht, erinnerte an die erste gemeinsame Partie der beiden. "2002 wurden wir gegen RC Lens eingewechselt. Danach habe ich mit keinem anderen so viele Spiele gemacht wie mit Philipp. Wir hatten eine super Zeit", blickte der Mittelfeldspieler zurück.

Nach dem Ende seiner Karriere freue sich Lahm nun "in erster Linie auf die Zeit mit seiner Familie. Ich freue mich für ihn, dass er glücklich ist", sagte Schweinsteiger. 2002 hatte er zusammen mit Lahm bei den Bayern die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft gewonnen. Es folgten diverse nationale Titel, der Gewinn der Champions League und 2014 der WM-Titel mit der Nationalmannschaft.

"Den Spielern wird viel gegeben"

Ähnliche Aufstiege von Jugendspielern bei den Bayern waren in den vergangenen Jahren nicht mehr zu beobachten. "Den Spielern wird viel gegeben. Aber die Jungs müssen den nötigen Ehrgeiz mitbringen, die Eigenverantwortung haben, auf Dinge zu verzichten", forderte Schweinsteiger: "Dann kann man auch das Vertrauen der Verantwortlichen gewinnen." Für die Fans spiele die Identifikation eine wichtige Rolle. "Es ist schön, wenn man einen echten Bayer in der Mannschaft hat. Das ist ein wichtiger Bestandteil!"

Beim Gedanken an seinen eigenen Abschied von der Nationalelf kommen bei Schweinsteiger Gefühle hoch. "Wenn ich die Nationalmannschaft jetzt im Fernsehen sehe, vermisse ich es, dabei zu sein – gerade die Atmosphäre mit den Betreuern. Da haben sich über die Jahre seit 2004 Freundschaften aufgebaut", sagte der 32-Jährige, der in zwölf Jahren 121 Länderspiele für Deutschland bestritten hatte.